Führer und Gefolgschaft

Donnerstag, 26.1.2017

Nachrichten

Interviews

Hintergrund

Dokumente

Rezensionen Kurznachrichten Aufnahmestopp Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp. ex.klusiv EU oder Krieg Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU. ex.klusiv Neue Lager Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen. ex.klusiv Krieg in Europa? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa. ex.klusiv Verletzte ausgeflogen Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. ex.klusiv Außen und innen Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik. ex.klusiv Die Verantwortung Berlins Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin. ex.klusiv "Ein gutes Deutschland" Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf. ex.klusiv Die Dynamik des "Pravy Sektor" Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an. ex.klusiv Der Mann der Deutschen Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen. ex.klusiv

Aktuell Geschichte Archiv Info/Impressum Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Führer und Gefolgschaft BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung soll die EU "zur wirksamen Gegenkraft gegen Donald Trump" formieren und damit zur "Retterin der freien Welt" werden. Dies fordern deutsche Leitmedien. Demnach müsse Berlin jetzt "eine Leitfunktion" in der EU übernehmen und sich die "Gefolgschaft" der übrigen Mitgliedstaaten sichern. Es gehe um "Führungsverantwortung". Die Bundesrepublik sei "die letzte Großmacht Europas", heißt es in einem Hieb gegen Frankreich, das im Machtkampf der vergangenen Jahre gegen Deutschland nicht standhalten konnte und stark an Einfluss verloren hat. Nichtdeutsche Beobachter bezweifeln die Erfolgsaussichten des Berliner Führungsanspruchs. In der deutschen Hauptstadt sei "Triumphalismus und Sendungsbewusstsein" im Übermaß zu verspüren, berichtet ein erfahrener Außenpolitikexperte; die Überzeugung sei verbreitet, man habe "eine Mission in Europa, die anderen auf den richtigen Pfad zu führen". Vor allem über Frankreich werde in Berlin "mit Verachtung" gesprochen: Die Franzosen, so heiße es, "hätten keine Ahnung und müssten diszipliniert werden". Der Experte hält eine innereuropäische Koalitionsbildung gegen Deutschland für möglich. Die Bundesregierung baut mit neuen Appellen zu einer gemeinsamen Militärpolitik und zum "Zusammenstehen" gegen Russland und gegen die neue US-Administration vor. "Retterin der freien Welt" Offenes Dominanzgehabe prägt die deutsche Debatte um die weltpolitische Stellung Berlins nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Die Bundesregierung hatte bereits unmittelbar nach der US-Wahl vom 8. November begonnen, sich international als Gegenkraft zum US-Wahlsieger zu stilisieren, um dessen zahlreiche Gegner nach Möglichkeit hinter sich zu scharen; Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon in ihrer ersten Reaktion auf die Wahl die künftige transatlantische Kooperation an "Bedingungen" geknüpft - und sich so quasi als Trumps liberale Gegenspielerin zu profilieren versucht.[1] Regierungspolitiker, Außenpolitikexperten und Kommentatoren in den Leitmedien nahmen den Gedanken auf [2]; die einst als liberal geltende Wochenzeitung "Die Zeit" etwa titelte über Merkel: "Anführerin der freien Welt? Aber klar doch!" Die Bundeskanzlerin, hieß es, könne sogar zur "Retterin der freien Welt" werden.[3] Zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten stellten deutsche Leitmedien Merkel nun erneut als "Gegenspielerin des US-Präsidenten Trump" dar: Sie habe möglicherweise das Potenzial, hieß es, "Führerin des freien Westens" zu werden.[4] "Die letzte Großmacht Europas" Das anmaßende weltpolitische Auftreten eines erheblichen Teils der deutschen Eliten wird ergänzt um eine teilweise offene Zurschaustellung der Berliner Vormacht in der EU. Solle die Union "zur wirksamen Gegenkraft gegen Donald Trump werden", dann setze dies "eine Leitfunktion der Bundesrepublik voraus", behauptet Theo Sommer, ein früherer Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit": Deutschland müsse jetzt "Führungsverantwortung übernehmen".[5] Dazu solle Berlin sich "die Gefolgschaft der EU-Partner sichern". Die verächtliche Bezeichnung der EU-Mitglieder als dem deutschen Machtzentrum untergeordnete "Gefolgschaftsstaaten" trägt der anschwellenden Machttrunkenheit im deutschen Establishment Rechnung. Weiter erklärt Sommer, man benötige nun "ein zweites Gründungsnarrativ" für die EU, "ein überzeugendes Zukunftskonzept": "Wer anders als Angela Merkel könnte es liefern?" Erst vor kurzem hatte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, die Bundesrepublik zur "Zentralmacht" der EU erklärt und damit die dominante Rolle Berlins beschrieben.[6] Jetzt heißt es, Deutschland sei "die letzte Großmacht Europas" [7] - ein Hieb vor allem gegen Frankreich, das im Machtkampf gegen Berlin nicht standhalten konnte und Deutschland mittlerweile unterlegen ist [8]. Deutsches Sendungsbewusstsein Nichtdeutsche Beobachter kritisieren das Dominanzgehabe im deutschen Establishment schon seit geraumer Zeit. So zieht etwa der Brite Hans Kundnani, der mehrere Jahre beim European Council on Foreign Relations (ECFR) arbeitete und heute als Senior Transatlantic Fellow in Berlin für den German Marshall Fund of the United States (GMFUS) tätig ist, Parallelen zur "Stimmung nach der deutschen Einheit 1871".[9] Kundnani berichtet von "Triumphalismus und Sendungsbewusstsein" in der deutschen Hauptstadt: Man verspüre die Überzeugung, "Deutschland habe eine Mission in Europa, die anderen auf den richtigen Pfad zu führen". Es gebe eine "deutsche Tendenz, zu denken, wir wissen, wie man richtig handelt - und ihr anderen in Europa versteht das einfach nicht". Diese Haltung zeige sich nicht zuletzt im Umgang mit Paris. "Es erschreckt mich, wie in Berlin seit Beginn der Euro-Krise über Frankreich gesprochen wird", sagt Kundnani: "Manche hochrangigen deutschen Beamten oder Think-Tank-Mitarbeiter reden geradezu mit Verachtung über die Franzosen: Sie finden sie lächerlich oder einfach dumm." Die Meinung sei weit verbreitet, "die Franzosen hätten keine Ahnung und müssten diszipliniert werden". Antideutsche Koalitionen Kundnani bezweifelt, dass Berlin seinen Führungsanspruch in der EU auf Dauer durchsetzen kann. Die Bundesregierung habe mit ihren Austeritätsdiktaten "in der Eurozone in den letzten sechs Jahren eine brutale Politik verfolgt"; die "deutsche Führung" stoße deswegen innerhalb der EU nach wie vor auf Widerspruch. Es gebe in Europa einen "strukturellen Druck zur Koalitionsbildung" gegen die deutsche Dominanz. Allerdings sei man "bezüglich der Koalitionsfrage gespalten": "Auch Franzosen und Italiener und Spanier. Sie haben Angst davor" - denn "anti-deutsche Koalitionen" könnten "Europa zerstören".[10] Tatsächlich ist es Berlin bisher gelungen, sämtliche Versuche, eine Gegenmacht zu bilden, zu überwinden. "Unfaire Beschwerden" Um etwaigen neuen Bemühungen zur Gegenmachtbildung vorzubeugen, hat kürzlich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, einen Aufruf publiziert. Zwar gebe es in der EU immer wieder "Beschwerden gegen Deutschland", räumt Fratzscher unumwunden ein. Doch seien diese in vielen Fällen "unfair" oder gar "eigennützig".[11] "Rückblickend" sei es "immer leicht", "Führungsfehler ... zu finden und zu kritisieren"; dabei habe Kanzlerin Merkel stets "außerordentliche Toleranz, Offenheit und Voraussicht" bewiesen. Deshalb müssten "die anderen EU-Regierungen" nun endlich "aufhören, auf Deutschland herumzuhacken, um damit von ihren eigenen Schwächen abzulenken", verlangt der Ökonom. Europas Motor Parallel setzt die Bundesregierung ihre Appelle an die EU-Mitglieder fort, "zusammenzustehen" - nicht mehr nur im Machtkampf gegen Russland, sondern nun auch gegen die neue US-Administration.[12] Als Mittel der Wahl gilt aktuell die gemeinsame Außen- und Militärpolitik, die nicht nur der EU eine führende Stellung in der Weltpolitik sichern, sondern das Bündnis zudem gegen Kritik im Innern zusammenschweißen soll. Das "europäische Projekt einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik", hatte der damalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle bereits Anfang 2010 erklärt, könne "ein Motor für das weitere Zusammenwachsen Europas sein".[13] Damals begann die Eurokrise mit ihren zunehmend zentrifugal wirkenden Kräften gerade zu eskalieren. Mehr zum Thema: Die Stunde der Europäer und Europe first!