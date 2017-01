Samstag, 21.1.2017

Zwei Wege - Eine Katastrophe: Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). : Übereinstimmungen und Unterschiede in deutschen Europakonzepten, für die Wolfgang Schäuble und Jürgen Habermas stehen. Flugschrift No. 1 von Hans-Rüdiger Minow. Januar 2016. Als e-book (10,- Euro) oder in Print (18,90 Euro). Flugschrift hier bestellen. Vor der dritten Niederlage BERLIN/TRIPOLIS (Eigener Bericht) - Die Berliner Einflussbestrebungen in Libyen stehen vor dem Scheitern. Die "Einheitsregierung", die der deutsche Diplomat Martin Kobler im Namen der Vereinten Nationen in Tripolis installiert hat, ist akut vom Zerfall bedroht; nach einem Putschversuch islamistischer Milizen im Oktober hat sich ihr "Ministerpräsident" Fayez al Sarraj, der maßgebliche Kooperationspartner des Westens, zu Jahresbeginn nur knapp gegen Umstürzler in den eigenen Reihen behaupten können. Sein schärfster Gegner, der gemeinsam mit dem gewählten libyschen Parlament operierende General Khalifa Haftar, hat im Herbst Libyens wichtigste Ölverladehäfen erobert und scheint seine Macht weiter ausbauen zu können. Können Al Sarraj und die "Einheitsregierung" sich nicht halten, dann verlören Berlin und die EU nicht nur ihren zentralen libyschen Kooperationspartner in Sachen Flüchtlingsabwehr. Sie gerieten darüber hinaus nun auch in Libyen ins Hintertreffen gegenüber Russland, das in jüngster Zeit mit Haftar zu kooperieren begonnen hat. Grundlage dafür ist - ganz wie in Syrien - der gemeinsame Kampf gegen islamistische Milizen. "Nicht so richtig legal" Dem Versuch Berlins, über die Vereinten Nationen eine handlungsfähige "Einheitsregierung" in Libyen zu installieren, ist von Anfang an der Erfolg versagt geblieben. Maßgeblich vorangetrieben hatte die Bemühungen der deutsche Diplomat Martin Kobler, der seit dem 4. November 2015 als UN-Sondergesandter für Libyen amtiert. Die "Einheitsregierung" unter "Ministerpräsident" Fayez al Sarraj, die Kobler seit Ende 2015 protegiert, stand von Anfang an auf schwachen Füßen: Sie wurde zunächst von keiner der beiden stärksten Machtfraktionen im zerfallenen Libyen anerkannt - weder vom "Tobruk-Parlament" ("House of Representatives"), das aus den Wahlen des Jahres 2014 hervorgegangen ist, aber von islamistischen Milizen aus der Hauptstadt vertrieben wurde und seitdem im ostlibyschen Tobruk residiert, noch von den Tripolis beherrschenden islamistischen Milizen, die eine Gegenregierung gebildet hatten ("National Salvation Government"). Der Versuch Berlins, an den stärksten Kräften im Land vorbei eine Regierung von außen einzusetzen, ist von Anfang an von Experten scharf kritisiert worden [1], zumal er - das gewählte "Tobruk-Parlament missachtend - auch völkerrechtlich keinerlei Legitimität beanspruchen kann. "Das ist alles nicht so richtig legal", hatte selbst Kobler im März 2016 konzediert.[2] Schlägerei in der Marinebasis Zwar ist es der von außen kommenden "Einheitsregierung" mit Rückendeckung Deutschlands und der EU Ende März 2016 gelungen, sich in einer Marinebasis in Tripolis niederzulassen und die islamistische Gegenregierung schrittweise aus der Hauptstadt zu verdrängen. Mitte Juli 2016 konnte sie sogar erstmals trotz anhaltenden Widerstands islamistischer Milizen zumindest einige offizielle Regierungsgebäude für ihre Aktivitäten nutzen. In ihrem Namen haben libysche Milizen mit Unterstützung der US-Luftwaffe den IS im Herbst aus der Stadt Sirte vertrieben, wo er sich zuvor festgesetzt hatte. Allerdings hat die islamistische Gegenregierung im Oktober gegen die "Einheitsregierung" zu putschen versucht und bereitet ihr seither hartnäckig Schwierigkeiten. Zum Jahreswechsel kam es zudem zu einem offenen Machtkampf innerhalb der "Einheitsregierung", als eines ihrer Mitglieder eine Reise des "Ministerpräsidenten" Al Sarraj nach London zu nutzte, um sich selbst an die Spitze der "Regierung" zu setzen. Al Sarraj hat unmittelbar nach seiner Rückkehr seinen Posten wieder in Anspruch genommen. Über den Verlauf eines Treffens, das er am 8. Januar in der Marinebasis in Tripolis mit Kobler hatte, liegen divergierende Berichte vor. Es soll zu einer Schlägerei zwischen den Leibwächtern Al Sarrajs und seines Rivalen gekommen sein. Kobler bestreitet, dass Al Sarraj dabei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.[3] Auf dem Vormarsch Während die ohnehin faktisch einflusslose "Einheitsregierung" im Zerfall begriffen ist, erstarken seit einiger Zeit die Streitkräfte des "Tobruk-Parlaments" unter General Khalifa Haftar. Haftar, der sich 1969 an der Seite von Muammar al Gaddafi am Sturz der libyschen Monarchie beteiligt hatte und im Militär in höchste Ränge aufgestiegen war, bevor er sich 1987 in den Wirren des Tschad-Krieges mit Gaddafi überwarf und zur CIA-geförderten Exilopposition in den Vereinigten Staaten überlief, hat im Mai 2014 den Kampf gegen mit Al Qaida kooperierende Jihadisten in Benghazi aufgenommen und ist inzwischen der mächtigste Militärführer in Libyens Osten. Im September ist es ihm gelungen, vier wichtige Erdölverladehäfen am Golf von Sirte zu erobern, die zuvor der Kontrolle eines Warlords unterstanden. Seit Mitte September wird wieder Öl in größerem Umfang verschifft; mittlerweile ist es gelungen, die Produktion, die vor Gaddafis Sturz bei 1,6 Millionen Barrel pro Tag lag, von nur 200.000 im Sommer 2016 auf immerhin 700.000 zu steigern; Haftar hofft, in Kürze sogar 900.000 Barrel pro Tag zu erreichen. Zu den Gewinnern zählt auch die deutsche Wintershall AG, die - einst einer der größten Ölförderer Libyens - im September nach einem längeren erzwungenen Förderstopp die Produktion wieder aufnehmen konnte. Ein weiterer Vormarsch der von Haftar geführten "Tobruk-Streitkräfte" in Richtung Westlibyen wird nicht ausgeschlossen. Gemeinsame Flüchtlingsabwehr Für Berlin ist dies in zweifacher Hinsicht ein herber Rückschlag. Zum einen sind die Bemühungen Deutschlands und der EU in Gefahr, mit Hilfe der "Einheitsregierung" und ihrer Küstenwache die Flucht aus Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa zu stoppen. Die Flüchtlingsabwehr war eines der wichtigsten Motive Berlins, in Tripolis eine kooperationswillige "Regierung" zu installieren. In Zusammenarbeit mit der "Einheitsregierung" hat die EU die libysche Küstenwache zu trainieren begonnen, die dafür berüchtigt ist, Flüchtlinge brutal zu misshandeln; Mitte Oktober etwa kamen bei Operationen der Küstenwache gegen ein Flüchtlingsboot bis zu 30 Flüchtlinge ums Leben.[4] Anfang des Monats hat Italien als erster westlicher Staat seine Botschaft in Tripolis wiedereröffnet und dringt seitdem darauf, nicht nur gemeinsam mit der Küstenwache in libyschen Hoheitsgewässern zu patrouillieren; es will darüber hinaus mit der "Einheitsregierung" eine förmliche Vereinbarung zur Flüchtlingsabwehr schließen. Verhandlungen darüber finden zur Zeit unter Vermittlung Maltas statt, das seit dem 1. Januar den EU-Vorsitz innehat. Tripolis pokert hoch, um möglichst viel für sich herauszuschlagen.[5] Überschattet werden die Gespräche jedoch vor allem von der Tatsache, dass die "Einheitsregierung" vor dem Zusammenbruch steht, während Haftar kontinuierlich an Einfluss gewinnt. Gespräche in Moskau Dabei wird Haftar, der sich als entschlossener Feind islamistischer Milizen profiliert, nicht nur von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt, weil er unter anderem gegen der Muslimbruderschaft nahestehende Milizen kämpft; Kairo und Abu Dhabi gehen seit geraumer Zeit mit allen Mitteln gegen die Muslimbruderschaft vor. Haftar findet inzwischen auch offene Türen in Russland. Ende Juni ist er erstmals nach Moskau gereist, um dort über militärische Unterstützung zu verhandeln. Inzwischen heißt es, die russische Regierung lasse nicht nur Geldscheine für das "Tobruk-Parlament" drucken, sondern stelle darüber hinaus Haftars Streitkräften Militärberater zur Verfügung.[6] Ende Dezember hat der stellvertretende russische Außenminister Gennadi Gatilow die UNO aufgefordert, ihre - maßgeblich von Berlin durchgesetzte - Fixierung auf die "Einheitsregierung" von Al Sarraj zu beenden, da Haftar inzwischen eine führende Rolle in Libyen spiele. Vergangene Woche ist Haftar auf dem russischen Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" empfangen worden, der im Mittelmeer kreuzte, und hat dort per Videokonferenz Gespräche mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schojgu geführt. Verhandlungen mit Kobler lehnt er bislang jedoch ab. "Das wäre nur Zeitverschwendung", erklärte Haftar Ende Dezember dazu.[7] Militärbasen am Mittelmeer Ende letzter Woche hat nun Maltas Außenminister George Vella im Namen der EU-Präsidentschaft Alarm geschlagen. Haftar gewinne an Einfluss, konstatierte Vella; man könne nicht ausschließen, dass er gemeinsam mit verbündeten Militen aus dem westlibyschen Zintan früher oder später auch Tripolis erobere und die Macht im gesamten Land übernehme. Unter Verweis auf Haftars enger werdende Beziehungen zu Moskau fuhr Vella fort: "Wir alle wissen, dass die Russen immer davon geträumt haben, Militärbasen am Mittelmeer zu errichten."[8] In der Tat stärkt Russland nach seinem Erfolg in Syrien langsam, aber sicher seine Stellung in Libyen. Den Raum dafür geschaffen hat die Zerstörung des Landes durch die NATO im Krieg von 2011 in Verbindung mit der desaströsen, auf Berliner Betreiben zustandegekommenen Unterstützung für die weitgehend einflusslose "Einheitsregierung" in Tripolis. Libyen könnte damit das - nach der Ukraine und Syrien - dritte Land werden, in dem die Bestrebungen Berlins, gemeinsam mit anderen westlichen Mächten die eigene Hegemonialsphäre zu erweitern, scheitern und in Positionsgewinne Moskaus münden.